وزير الخارجية الأمريكي: نبذل جهودا مكثفة لتكون للفلسطينيين دولتهم

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن على إسرائيل اتخاذ تدابير لحماية المدنيين في غزة، ونبذل جهودنا لتكون للفلسطينيين دولتهم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع أنتوني بلينكن: نعمل للحيلولة دون انتشار العنف إلى مناطق أخرى بالمنطقة، ونركز على إطلاق سراح المحتجزين بغزة وإطالة أمد الهدنة.

وأكد على أن إسرائيل عليها أن تضع إجراءات واضحة لدخول المساعدات إلى غزة.