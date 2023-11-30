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رئيس الأركان الإسرائيلي لـ«بلينكن»: العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع

كتب:

منتصر سليمان
11:08 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال البيت الأبيض إن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. 

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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