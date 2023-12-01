أحمد عمر هاشم للرئيس السيسي في مؤتمر الأشراف: سر على بركة الله ونحن خلفك

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، إن القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مؤسس مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة هي من اختيار المولى عز وجل.

سر على بركة الله ونحن خلفك

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له مكانة عظيمة في قلوبنا جميعا، مشيرًا إلى أنه وقف مع أهل غزة، ونقول له: «قف وسِر على بركة الله، ونحن خلفك».