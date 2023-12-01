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برلماني عن «مستقبل وطن»: سنخرج بالآلاف من الجيزة دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كتب:

محمد أيمن سالم
08:08 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

قال النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الجميع اجتمع على دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «فنانون وكتاب ومثقفون وعمال وأدباء، وعدد كبير من الأحزاب الأخرى على مستوى محافظة الجيزة».

وأوضح خليل خلال مشاركته في مؤتمر حزب «مستقبل وطن» لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن تجمع هذه الأعداد الكبيرة بهذا الشكل يؤكد الدعم والحب والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه ترشح في مجلس النواب وهو عمره 30 عاما بفضل تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار خليل، إلى أن الرئيس السيسي إنجز ملف تمكين الشباب من خلال تعيينهم نواب محافظين ومسؤوليين تنفيذيين وهو أمر غير مسبوق، مؤكدا أن الشعب المصري سيصطف أيام الانتخابات في دعم الرئيس السيسي.

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