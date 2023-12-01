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البيت الأبيض: نواصل العمل من أجل استعادة الهدنة الإنسانية في غزة

كتب:

مريم جاد
09:26 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أفاد البيت الأبيض في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنه سيواصل العمل من أجل استعادة الهدنة الإنسانية في غزة. 

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