البيت الأبيض: نواصل العمل من أجل استعادة الهدنة الإنسانية في غزة كتب: مريم جاد 09:26 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 البيت الأبيض أفاد البيت الأبيض في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنه سيواصل العمل من أجل استعادة الهدنة الإنسانية في غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ماذا حدث بعد 10 ساعات من انتهاء هدنة غزة؟.. الاحتلال الإسرائيلي يستأنف القصف مصلحة السجون الإسرائيلية: أفرجنا عن 30 فلسطينيا في إطار هدنة غزة هدنة غزة والتفكير العقلاني هدنة ثالثة.. واعتداءات إسرائيلية مستمرة هدنة غزة البيت الأبيض بقلم مريم جاد