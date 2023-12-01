مصلحة السجون الإسرائيلية: أفرجنا عن 30 فلسطينيا في إطار هدنة غزة

أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية على الإفراج عن 30 فلسطينيا في إطار هدنة غزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة يوما آخر بجهود مصرية قطرية

وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال إن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تم بجهود مصرية قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد، وأنها تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن عدد 10 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

تمديد الهدنة الإنسانية ليومين آخرين

وأضاف رشوان، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، محاولة لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية أكثر لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة.

استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

وتابع: «مصر تتابع تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم، وتحث الطرفين على الالتزام بما جرى الاتفاق عليه، لافتًا إلى أنها ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».