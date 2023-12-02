الكشف على 9 آلاف مواطن في قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأكثر من 9 آلاف مواطن في عدد من قرى مراكز «جرجا، المراغة، سوهاج، طهطا، البلينا، الجواهين، بيت خلاف، الوقدة، عرابة أبو عزيز، الصفيحة، كوم بدر، نجع الدير، القراقرة، العوكلية»، وذلك من خلال 9 قوافل استهدفت القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال شهر نوفمبر الماضي.

تخصصات متعددة في القوافل الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة، إن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من «الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، وجميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانا.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واحتياطات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

التخفيف عن كاهل المواطنين

وتأتي تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين رقيقي الحال بالريف والمناطق الأكثر احتياجا في الحضر لمثل تلك الخدمات الطبية.