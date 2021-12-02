كل ما تريد معرفته عن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

استعرضت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتي انطلقت في يوليو 2019.

بالتفاصيل.. مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

1 - انطلقت المبادرة في شهر يوليو من العام قبل الماضي 2019.

2 - منذ انطلاق المبادرة تم فحص عدد 20 مليون و839 ألف و336 أمرأة في إطار مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

3 - تتضمن المبادرة كل من الفحص وتقديم التوعية بغرض الاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات.

4 - جميع الفحوصات تتم بشكل مجاني دون دفع أي مقابل أو رسوم.

5 - الفحص يتم لكافة السيدات بداية من 18 عاماً فأكثر.

6 - تم إرسال عدد مليون و500 ألف رسالة نصية sms على الهواتف المحمولة للسيدات بهدف حثهم على استمرارية المتابعة فيما يتعلق بالحالة الصحية مع المبادرة بشكل دوري.

7 - تم استقبال عدد 117 ألف و486 اتصال عبر الخط الساخن 15335، وهو الرقم الخاص بتلقي الاستفسارات بشأن المبادرة.

8 - تم توفير داخل المبادرة أحدث بروتوكولات العلاج العالمية والتي تتبع من أجل علاج سرطان الثدي، وذلك عن طريق عدد 14 مركز يتبع وزارة الصحة والسكان.

9 - تشمل المبادرة الكشف عن مختلف الأمراض غير السارية، والتي يأتي من أبزرها ضغط الدم، والسكري، مع قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى مستوى الإصابة سواء بالسمنة أو زيادة في الوزن، وأيضا تهتم المبادرة بالتوعية بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب الفحص الذاتي للثدي.

10 - تقدم المبادرة خدمات فحص السيدات عن طريق 3538 وحدة صحية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عدد 114 مستشفى بهدف تقديم خدمات طبية بفحوص متقدمة لمن تحتاج إلى ذلك من السيدات، ويمكن لجميع السيدات معرفة أماكن الوحدات عبر الموقع الرسمي للمبادرة، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.