يتميز مولود برج الجوزاء بحبه للحياة ويتمتع بشخصية اجتماعية ويستطيع التكيف مع الظروف المختلفة، ويتسم بالإبداع والابتكار وهو مغامر يهوى التعرف على كل جديد ومختلف، ويحب الطهي ويحرص دائمًا على تناول وتحضير أطعمة مختلفة وجديدة.

ومن مشاهير برج الجوزاء العالميين مارلين مونرو والفنان الراحل محمود عبد العزيز، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء بألا تتوقف وكرر محاولاتك حتى تصل لما تحلم به وتحققه، وإياك أن تتراجع خطوة للخلف مرة أخرى حتى لا تشعر باليأس والإحباط.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تحاول فتح صفحة جديدة مع الحبيب تكون خالية من المشاكل والخلافات التي كانت بينكما طوال الوقت، وضع خطة جديدة لعلاقتكما حتى تستقر وتشعران بالسعادة والتفاهم.