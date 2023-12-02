متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة لم تنته بعد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، أكد أنَّ الحرب لم تنته وأنَّ إسرائيل ستواصل حملتها على حركة حماس، مضيفاً أن تل أبيب تبذل كل الجهود الممكنة لإبقاء المدنيين آمنين وتقليل أعداد الضحايا وسطهم.

وأضاف متحدث الحكومة الإسرائيلية، أن «الحرب مستمرة في القطاع حتى القضاء على الفصائل».

قوات الاحتلال تطالب أهالي غزة بإخلاء منازلهم

وفى سياق متصل، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة، في عدد من المناطق، بضرورة إخلاء منازلهم لاستئناف الحرب ضد الفصائل الفلسطينية، مُحددة عدد من المناطق في شمال القطاع وهي سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة وسكان جباليا المقيمين في البلوكات أرقام 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.

وشددت قوات الاحتلال وفق وسائل إعلام إسرائيلية، على سكان قطاع غزة، بضرورة إخلاء منازلهم فورًا عبر محوري حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة، بحسب ما أفادت به «رويترز».