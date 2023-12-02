«أزهرية كفر الشيخ»: وصول متأخرات الكتب إلى المخازن تمهيدا لتوزيعها على الطلاب

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية، عملية وصول متأخرات الكتب الدراسية، اليوم السبت، التي بدورها تحتوي على كنوز المعرفة، وتعتبر الوسيلة المعرفية للطلاب التي تساعدهم في تحصيل العلم، وذلك خلال العام الدراسي من العام الجاري 2023.

وصول الكتب لتوزيعها علي الفور

وأشار رئيس منطقة كفرالشيخ الأزهرية، عبر بيان، أنه يتابع عقب صول متأخرات الكتب الدراسية لمخازن المنطقة، اليوم السبت، مع ضرورة التنسيق الفوري لوصولها لمقر الإدارات التعليمية، لتعميمها على المعاهد سريعاً، لتكون بين أيدي الطلاب في أقرب وقت ممكن، دون أي تأخير في هذا الشأن، بما يصب لمصلحة أبنائنا الطلاب أثناء دراستهم الأزهرية.

الكتب الدراسية والطلاب

كما أوضح إلي أن وصول الكتب الدراسية، تعتبر بمثابة بوابة العلم والاجتهاد والمذاكرة لأبنائنا الطلاب، وذلك علي نطاق كافة المعاهد الأزهرية في محافظة كفر الشيخ.

يذكر أنه يوجد عدد كبير من المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية كائنة في عدد 13 مركز ومدينة علي نطاق الإقليم، حيث يدرس بها الآلاف من الطلاب، سواء في المرحلة الابتدائية، أو الإعدادية، أو المرحلة الثانوية، علي نطاق المحافظة.