رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يلتقي مسؤولي المنظومة الإلكترونية لتغذية الطلاب

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، مسؤولي المنظومة الإلكترونية لتغذية الطلاب، للاطلاع على نظام التوثيق الإلكتروني الحديث للطلاب، بحضور محمد داود، رئيس قسم التغذية بالمنطقة.

تسجيل الطلاب بكل معهد على حدة عبر المنظومة الإلكترونية الحديثة للتغذية

وتم خلال اللقاء، مناقشة كيفية تسجيل الطلاب بكل معهد على حدة عبر المنظومة الإلكترونية الحديثة للتغذية، وتنزيل الكميات الغذائية بشكل تلقائي للمعاهد بحسب ما ورد بإحصائيات معاهد المنطقة.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية نسخة من التصور النظري لكيفية عمل المنظومة خلال الفترة القادمة، ومدى الاستفادة منها، التي تُتيح للعاملين خلالها توفير مزيد من الجهد والوقت.

منظومة إلكترونية جديدة لتغذية الطلاب

ونفذ الأزهر الشريف، مؤخراً منظومة إلكترونية جديدة للتغذية، حيث جرى تخصيص أكواد كودية QR Cod للمعاهد الأزهرية يمكن من خلالها وعبر بوابة الأزهر الإلكترونية تسجيل كافة أعدد الطلاب الحاضرين يومياً وعليها يتحدد الكمية المنصرفة من التغذية اليومية.

وتتضمن التغذية المدرسية، أهم المكونات الغذائية للجسم، وتم إعداد منظومة إلكترونية للحوكمة لمختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع، وانتهاء بالتوصيل للمدارس؛ بحيث تحقق حوكمة الإجراءات، وتتبع الوجبات وضمان وصولها للمدارس بالجودة المطلوبة.