تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، مشيرا إلى تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و624 شاحنة، و82 سيارة.

وبحسب البيان، شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و442 شاحنة، و78 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، و182 شاحنة، و4 سيارة.

حركة التداول في ميناء سفاجا

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع و245 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين أيله وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكبا بموانيها.