تنظيم المؤتمر العلمي الثاني لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم

نظمت القوات المسلحة المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على مواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية فى مجال الطب المعملى، وتحقيق التكامل بين التخصصات المختلفة، للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية والعلاجية فى مصر.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر اللواء طبيب رأفت زاهر عبد الرحمن مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم أشار خلالها إلى الدور الذى تساهم به المعامل المركزية للقوات المسلحة كخط الدفاع الأول لمواجهة العديد من الأمراض والأوبئة بفكر جديد يواكب تطورات العصر ، وأشار إلى أهمية المؤتمر الذى يمثل فرصة للقاء العلماء وتبادل المعلومات والخبرات المختلفة.

المجمع الطبي بكوبري القبة يستضيف امتحان زمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن

وألقى اللواء طبيب عيد الطويل مساعد وزير الدفاع كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنظيم العديدمن الورش والمؤتمرات الطبية والتى لها أكبر الأثر فى تطوير أداء وقدرات الأطباء وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم والمعرفة لدعم المنظومة الطبية ، مشيراً الى جهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع والمعاونة فى حل المشكلات الصحية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية والبحثية.

تضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الأطباء المصريين والأجانب ونخبة من الخبراء الدوليين ومستشارى وأساتذة المعامل وبنوك الدم بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية.

وفى سياق متصل إستضاف مستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبةإنعقاد الإختبارات النهائية لزمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن، والتى تقدم خلالها عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكلاً من إنجلترا والأردن والعراق وجاميكا، وذلك فى ضوء التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية لتنظيم الإختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة فى الإعداد والتأهيلللكوادر الطبية المصرية لمواكبة التطور العالمى المتلاحق فى مختلف التخصصات الطبية.