القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل «إيديكس 2023»

نظمت القوات المسلحة، مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» في دورته الثالثة والذي سيتمّ تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شارك في المؤتمر، اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، وتوماس جونت رئيس شركة «AWE» بمنطقة الشرق الأوسط.

وتناول المؤتمر جميع التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدثًا عالميًا بارزًا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك جميع التفاصيل التي توضح التنسيق التام بين كل الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة في ظهور المعرض بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية، وتمّ الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحاً دولياً في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح.

كما أنَّ المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال، وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من قبل المسئولين عن المعرض لتوضيح جميع الاستفسارات.

حضر فعاليات المؤتمر عددًا من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.