«أزهرية كفر الشيخ»: فتح باب التقديم للمتخلفين عن أداء اختبارات القرآن الكريم غدا

أعلنت إدارة شؤون القرآن الكريم، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن غدا الأحد، موعدًا لمن تخلف عن أداء الاختبارات من طلاب المعاهد الأزهرية الثانوية، لمن تخلف بالحضور عن أداء مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، التي تقام فعالياتها بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، بمدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ.

مسابقة حفظ القرآن الكريم

وجاء بيان نشر على الصفحة الرسمية، لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، أن منطقة كفر الشيخ الأزهرية، تستكمل غدا الأحد أعمال مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، على نطاق جميع المعاهد الأزهرية، التي تقام برعاية فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

توفير كافة سبل الراحة للمتسابقين

وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، إلى أن مسابقة حفظ القرآن السنوية، تجري غدا الأحد لمن تخلف عن أداء الاختبارات المرحلة الثانوية الأزهرية، تجري وسط مناخ هادئ، علاوة على توفير كافة سبل الراحة والأمان، وتجهيز القاعة الخاصة بالاختبارات بكافة ما يلزم من وسائل لإجراء المسابقة، بما يصب لصالح أبنائنا الطلاب المتقدمين ضمن الاختبارات في شتي ربوع المحافظة.