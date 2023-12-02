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الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف بلدات وقرى جنوب لبنان

كتب:

شروق مراد
04:43 م | السبت 02 ديسمبر 2023
الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي جدد قصف بلدات وقرى جنوب لبنان.

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