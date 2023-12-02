الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف بلدات وقرى جنوب لبنان كتب: شروق مراد 04:43 م | السبت 02 ديسمبر 2023 الاحتلال الإسرائيلي أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي جدد قصف بلدات وقرى جنوب لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين في غزة 15207 شهداء حصيلة العدوان على قطاع غزة.. 70% منهم أطفال ونساء السيسي يبحث مع رئيس وزراء النرويج تطورات الأوضاع في قطاع غزة المغني الكندي «ذا ويكند» يتبرع بـ2.5 مليون دولار لأهالي غزة غزة فلسطين الاحتلال قصف بقلم شروق مراد