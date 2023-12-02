المغني الكندي «ذا ويكند» يتبرع بـ2.5 مليون دولار لأهالي غزة

كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أنَّ المغني الأمريكي أبيل تسفاي المعروف باسم «ذا ويكند» تبرع بـ2.5 مليون دولار من صندوقه الإنساني «XO»، وذلك لمساعدة الجهود الإنسانية التي يقوم بها برنامج الغذاء في قطاع غزة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن برنامج الغذاء العالمي.

وأوضح البيان أنَّ المبلغ الذي تبرع به المغني الكندي سوف يسهم في توفير 4 ملايين وجبة طارئة يمكن أن تطعم 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين، وذلك وفقًا لموقع مجلة «بيلبورد».

برنامج الأغذية العالمي يشكر «ذا ويكند»: مساهمة قيمة تجاه شعب فلسطين

ومن جانبها، وجهت كورين فلايشر مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشكر لـ«ذا ويكند»، قائلة: «نشكر آبيل على هذه المساهمة القيمة تجاه شعب فلسطين، وتأمل أن يحذو الآخرين حذو آبيل ويدعموا جهودنا».

وتابعت: «يعمل برنامج الأغذية العالمي على مدار الساعة لتقديم المساعدات إلى غزة ولكن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها بشكل كبير لمعالجة مستوى الجوع اليائس الذي نشهده، مضيفة: «تحتاج فرقنا إلى وصول إنساني آمن ومستدام ودعم مستمر من الجهات المانحة للوصول إلى أكبر عدد من الناس».