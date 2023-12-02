استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس كتب: شروق مراد 04:42 م | السبت 02 ديسمبر 2023 غزة - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بإعلان الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين في غزة 15207 شهداء حصيلة العدوان على قطاع غزة.. 70% منهم أطفال ونساء السيسي يبحث مع رئيس وزراء النرويج تطورات الأوضاع في قطاع غزة المغني الكندي «ذا ويكند» يتبرع بـ2.5 مليون دولار لأهالي غزة مسيرات حاشدة بباريس دعما للفلسطينيين في مواجهة العدوان على غزة غزة فلسطين شهيد نابلس بقلم شروق مراد