قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وجّه السفير أمين حسان، قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على المتابعة الجيدة والدعم المتوفر للبعثات في تسهيل العملية الانتخابية، مؤكدا أن الناخبين كانوا منتظرين فتح اللجان من الساعة 8.50 صباحًا للإدلاء بأصواتهم، لافتًا إلى أن الأعداد بدأت في التزايد من بعد الساعة الخامسة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن الملفت للنظر اليوم هو حضور عدد كبير من الناخبين وكان من بينهم عدد كبير من الطالبات وقطعوا مسافة كبيرة لحرصهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

عدة عواصف في الجنوب قد تؤثر على الحضور

وأشار قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية إلى أن هناك عدة عواصف في الجنوب قد تؤثر على البعض في الحضور، ومن المتوقع أن يكون غدًا الوضع أفضل من اليوم، ويتمكنوا من الحضور للإدلاء بأصواتهم.