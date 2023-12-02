بالأعلام والورود.. حملة السيسي تبرز مشاركة المصريين بألمانيا في انتخابات الرئاسة
كتب:
آية الله الجافي
04:52 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين بألمانيا
نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من المشاركة الفعّالة من الناخبين المصريين بالخارج في ألمانيا على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الساعات الأولى من فتح اللجان باليوم الثاني.
جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.