بالأعلام والورود.. حملة السيسي تبرز مشاركة المصريين بألمانيا في انتخابات الرئاسة

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقطات من المشاركة الفعّالة من الناخبين المصريين بالخارج في ألمانيا على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الساعات الأولى من فتح اللجان باليوم الثاني.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.