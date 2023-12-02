بالزي الفرعوني وأعلام مصر.. حملة السيسي تبرز مشاركة المصريين بفرنسا في الانتخابات (صور)

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المشاركة الفعالة لأعضاء الجالية المصرية في فرنسا بالتوافد بالطوابير مصطحبين أبناءهم بالزي الفرعوني وأعلام مصر، على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 باليوم الثاني لها.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ويستمر حتى غدا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.