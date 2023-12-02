مستشار الرئيس الفلسطيني: نتعرض لحرب إبادة جماعية ولن نسمح بنكبة ثانية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني لن نسمح بحدوث «نكبة ثانية»، مؤكداً أن الفلسطينيين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مسمع ومرأى من العالم، لافتًا إلى أن الموقف الفلسطيني ثابت بشأن وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، أن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.