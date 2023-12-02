«التنسيقية» ترصد الإقبال الكبير للناخبين المصريين في المغرب

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حجم الإقبال الكبير للمصريين في المغرب؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة 2024.

وشهدت الانتخابات الرئاسية في المغرب إقبالا كبيرًا في اليوم الثاني، إذ استقبلت السفارة المصرية في المغرب أعضاء الجاليه المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

المصريون بالخارج

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديسمبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.