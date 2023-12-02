بالورود والشيكولاتة.. الجالية المصرية في قطر يحتفلون بالاستحقاق الرئاسي (صور)

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار توافد عدد من المصريين المقيمين في قطر للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بمظاهر تملاؤها البهجة والسرور بهذا العرس الديموقراطي حيث عبر المصريون عن سعادتهم وفرحتهم بتوزيع قطع الشيكولاتة والورد على الناخبين المصريين بدولة قطر.

السفارة المصرية في قطر تستقبل الناخبين

وبدأت السفارة المصرية في قطر، استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم وفقا للتوقيت المحلي في قطر، وجرى فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.