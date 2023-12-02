«التنسيقية» تنشر صورا من إقبال المصريين على سفارة رام الله للتصويت بانتخابات الرئاسة

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صورا من إقبال المصريين على السفارة المصرية برام الله، للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي في انتخابات الرئاسة.

وشارك نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وبعض الآباء الرهبان من الأديرة المختلفه في القدس بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية برام الله.

الانتخابات الرئاسية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من امس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.