إحدى أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان: «أجواء الانتخابات الرئاسية رائعة»

قالت أمل طلعت، إحدى أعضاء الجالية المصرية في سلطنة عمان، إنَّ أجواء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالخارج رائعة للغاية، موضحةً: «اليوم شهد إقبالا كثيفا من الناخبين على صناديق الاقتراع، وهو ما يؤكد وعي الشعب المصري وأنه يمارس حقه الدستوري في اختيار رئيسه».

«طلعت»: ما حدث اليوم وأمس شيء مشرف

وأضافت «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «ما حدث اليوم وأمس شيء مشرف ويدعو إلى الفخر والكل يفهم جيدا أنه دور وواجب وطني ويجب تأديته، والكل يعي أيضا أن صوته أمانة، ويجب على المصريين فعل ما عليهم وأن يختاروا من يناسبهم».

رسالة إلى الناخبين: «أمن بلدكم في إيديكم»

ودعت أمل طلعت، المصريين إلى المشاركة في الانتخابات واختيار الرئيس الذي يريدونه: «أمن بلدك هيبقى في ايدك أنت، ولازم تنزل وتعبر عن رأيك، ونتوقع زيادة الإقبال غدا»، مشيدة بالمشاركة الكبيرة من الشباب، وهو أمر رائع يدعو إلى الفخر.