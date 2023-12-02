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سفير مصر بسيراليون: إقبال ملحوظ على الانتخابات الرئاسية رغم ظروف الحظر

كتب:

منى صلاح
08:08 م | السبت 02 ديسمبر 2023
السفير شريف رفعت في مداخله عبر «الفيديو كونفرانس»

السفير شريف رفعت في مداخله عبر «الفيديو كونفرانس»

أشاد السفير شريف رفعت، سفير مصر لدى سيراليون، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهودها المبذولة للتنسيق وتيسير إجراءات الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، مشيراً إلى أنه رغم «الوضع الخاص في سيراليون، هناك توافد على اللجان الانتخابية»، وأكد أن السفارة المصرية في سيراليون تؤدي مهمتهما في تيسير إجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، في ضوء الدعم الممنوح من الهيئة.

وأضاف «رفعت»، خلال مؤتمر صحفي عبر «الفيديوكونفرانس»، عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، أنه «بسبب الحظر، أعداد الناخبين من أبناء الجالية المصرية في سيراليون، ليس كبيراً، ولكن متوقع من الغد تزايد أعداد الناخبين، وسيتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات عند حدوث أية مستجدات».

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