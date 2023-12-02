«الأهلي المصري» و«الصيني للتنمية» يطوران حديقتي الحيوان والأورمان

وقع البنك الأهلى المصرى والبنك الصينى للتنمية وشركة «حدائق» لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية بروتوكول تعاون بهدف منح تمويل استثمارى طويل الأجل بمبلغ 832 مليون جنيه بغرض تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة.

وعقب التوقيع أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى على دور البنك فى دعم المشروعات القومية الكبرى، خاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على تراث مصر، حيث تعد حديقة حيوان الجيزة هى الأقدم فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «أبوالفتوح» أن مشروع تطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة يأتى سعياً لتحقيق التنمية المستدامة التى تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية بجانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة، وهو ما دعمه مصرفنا من خلال التمويل المستدام لمشروع تطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة.

ومن جانبه أضاف شريف رياض، الرئيس التنفيذى لتمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن التمويل الاستثمارى الممنوح يسهم فى تغطية جانب من التكاليف الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة فى نطاق اتفاقية التمويل الموقعة مع بنك التنمية الصينى لتمويل وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى فى مجال التمويل المستدام.

وأعرب محمد كامل، رئيس شركة «حدائق» لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية، عن اعتزازه بهذا الاتفاق الذى سوف يسهم فى الإسراع بعملية تطوير الحديقتين وبالشكل الذى يليق بعراقتهما وينال رضاء المواطن المصرى، مشيراً إلى قيام شركة حدائق بالتعاقد مع الاستشارى الفنى للمشروع Bernard Harrison & friends LTD للقيام بأعمال المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان وكذا التعاقد مع هيئة Worldwide zoo للقيام بأعمال التشغيل للحديقة بما يؤهلها للتوافق مع المتطلبات الدولية والحصول على عضوية الجمعية العالمية لحدائق الحيوان الـWAZA بعد تشغيل الحديقة.

وأضاف «كامل» أن عقد التمويل يعتبر واحداً من أهم القروض الاستثمارية الممنوحة للمشروعات الترفيهية فى مصر حالياً وأن هذا الاتفاق كان نتيجة مثمرة لجهود كافة فرق العمل التى عكفت على إجراء كافة الدراسات اللازمة لمدة عام شملت الدراسات المالية ووضع التصميمات المناسبة لطبيعة المشروع الفريدة.