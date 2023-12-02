رفعت قمصان: صورة الإقبال على الانتخابات الرئاسية في الخارج «مبهرة»

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء سابقًا، ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن صورة الإقبال على الانتخابات الرئاسية في الخارج مبهرة، ودليل على أن الإحساس الوطني الجارف لدى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الانتخابات في الدول العربية شهدت كثافة خاصة السعودية والإمارات والكويت، وبعض الدول الأوروبية والإفريقية.

التحديات التي تواجه مصر

وتابع «قمصان»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن التحديات التي تواجه مصر، وأزمة فلسطين خلقت إحساسًا لدى المواطن المصري جعلته من نفسه يشارك في الانتخابات، مشيرًا إلى ان المادة 87 من الدستور نصت صراحة على أن مشاركة المواطن في الانتخابات والحياة العامة واجب وطني، والدستور المصري ينفرد عن غيره بهذه المادة.

مشاركة أكثر من 40% من الانتخابات الرئاسية

وأضاف أن أي مشاركة أكثر من 40% من الانتخابات الرئاسية تعتبر إيجابية، مشيرًا إلى أن معظم بلاد العالم تتبع أسلوب القيد في الانتخابات الرئاسية بناءً على رغبة المواطن، ولكن القيد في مصر يكون لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا.