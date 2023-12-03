مواطنة مصرية على كرسي متحرك: «عاملة القلب.. وجيت أشارك في الانتخابات»

شهدت مقار اللجان الانتخابية بماراثون انتخابات الرئاسة المصرية بالسفارة المصرية بدرولة الكويت، إقبالا كثيفا على مدار يومي الانتخابات، التي من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد 3 ديسمبر.

وأقبل المواطن بالجالية المصرية بالكويت على اللجان الانتخابية قبل موعد افتتاح اللجان، حاملين الأعلام ومرددين الأغان الوطنية.

مواطنة مصرية تدلى بصوتها على كرسي متحرك

ووسط الزحام حضرت على كرسي متحرك، مواطنة مصرية، يرافقها ذويها، لإصرارها على الإدلاء بصوتها.

وقالت كوثر عبدالسلام، أحد أعضاء الجالية المصرية بالكويت بحديثها لـ«الوطن»، عقب الإدلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية «أنا عاملة عملية قسطرة ودعامات بالقلب من كام يوم فقط، لكن تركت المستشفى، وقررت أن أشارك بالانتخابات، وفقا للدستور، رغم وجودي بالكويت منذ 50 عاما لكن مصر بلدي حبيبتي والكويت بلدي الثاني، ولازم يكون لي دور بمستقبل بلدي».

دعاء بالنصر لمصر فجرا

وأضافت «عبدالسلام» باكية وسط دموعها دائما بصلاة الفجر بدعو لمصر ربنا ينصرها دائما وبدعوا للقيادة السياسية نعدي بر الأمان.

ودعت الجميع بمصر بالداخل والخارج للنزول للانتخابات والمشاركة بالعرس الانتخابي، «لازم تنزلوا لأن مصر غالية علينا».