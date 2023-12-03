خريطة بالأرقام.. جيش الاحتلال يطلب من سكان غزة إخلاء منازلهم

بعد توقف دام 7 أيام، عاد القتال داخل قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، ومعها، أصدر جيش الاحتلال تعليمات جديدة لسكان قطاع غزة، وطلب منهم الانتقال إلى أماكن حددها شمال وجنوب غزة، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

الجديد في إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي هو مناطق الإخلاء، أنه حدد أماكن الإخلاء حسب الخريطة بالأرقام، وكل «بلوك» برقم معين، حسبما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الموقع الرسمي، وقال جيش الاحتلال: «ننشر قائمة بأرقام بلوكات لتوجيه سكان غزة في إخلاء المناطق المستهدفة».

جيش الاحتلال: وسيلة آمنة لسكان غزة

وأضاف جيش الاحتلال: «يرجى الانتباه والتدقيق في هذه الخريطة، فكل من يرى رقم البلوك الذي يقطن به أو متواجد بالقرب منه، عليه تعقب ومتابعة تعليمات الجيش عبر وسائل الإعلام المختلفة والانصياع لها، إنها وسيلة آمنة لسكان غزة للحفاظ على أمنكم وأرواحكم وحياة عائلاتكم».

وحسبما نشره الموقع الرسمي لجيش الاحتلال، فعلى سبيل المثال، سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760، ‏حفاظا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورًا عبر محوري حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة.

#عاجل سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الدفاع العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي:



في منطقة شمال القطاع:



سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.

سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.… pic.twitter.com/kfaAtl3xG1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023

وفي منطقة جنوب غزة، سكان بني سهيلا المقيمين في البلوكات 217، 218، 219، 220، 42، 45، 50، حفاظًا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورًا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة في رفح، وينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستمرار تعليمات على الأرقام التي أعلنتها جيش الاحتلال.