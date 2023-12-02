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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات حدودية بالقطاع الغربي جنوب لبنان

كتب:

يارا أشرف
02:43 م | السبت 02 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بلدات حدودية بالقطاع الغربي جنوب لبنان.

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