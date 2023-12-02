جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات حدودية بالقطاع الغربي جنوب لبنان كتب: يارا أشرف 02:43 م | السبت 02 ديسمبر 2023 صورة أرشيفية أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بلدات حدودية بالقطاع الغربي جنوب لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في مخيم جباليا الانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد.. الاحتلال يواصل تدمير غزة ويقتحم مخيمات الضفة متحدث حكومة الاحتلال الإسرائيلي: الحرب على غزة لم تنته بعد «عربية النواب»: عودة قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة يقوض عملية السلام الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي لبنان جنوب لبنان القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف