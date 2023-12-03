عاجل.. ليل تل أبيب يتحول إلى نهار بسبب الصواريخ الفلسطينية (فيديو)

خلال الساعتين الماضيتين جرى تداول مقاطع مصورة على نطاق واسع للحظات قصف الفصائل الفلسطينية مدينة «تل أبيب» في إسرائيل، ضمن رشقة صاروخية جديدة، والمفارقة أنها أتت انطلاقا من شمال قطاع غزة الذي تعرض لأقوى الضربات الإسرائيلية.

وأظهرت المقاطع المصورة تحول ليل «تل أبيب» أهم مدن إسرائيل إلى نهار؛ بسبب الصواريخ التي أطقلتها فصائل المقاومة الفلسطينية، والتي تتواصل منذ 7 أكتوبر المنصرم عندما شنت تلك الفصائل هجوماً استهدف مستوطنات قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي الجاري.

#عاجــــــــــــــــــــــــــــل



كتائب القسام تقصف “تل أبيب“ بدفعه صاروخية كبيرة pic.twitter.com/ouYR6Ex6Qe — موسكو MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 2, 2023

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل إصابة إسرائيلي بجروح جراء سقوط صواريخ في منطقة حولون، وذلك بعد إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة إسرائيل الكبرى، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم عن وسائل إعلام إسرائيلية.

الفصائل الفلسطينية تطالب بوقف إطلاق النار

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء أمس، أن الفصائل الفلسطينية طالبت في وقت سابق بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وقد عاد القصف الإسرائيلي على غزة فيما لم تمدد الهدنة الإنسانية لأيام أخرى بعد أن استمرت 7 أيام فقط استطاع فيها اطرفي الصراع في القطاع تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، فضلًا عن دخول المساعدات الإغاثية.