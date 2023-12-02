صافرات إنذار والسماء تمطر صواريخ.. ماذا يحدث في تل أبيب؟

أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق رشقة صاروخية ضخمة باتجاه تل أبيب، وهي الأكبر منذ انتهاء الهدنة بقطاع غزة، وأدت الصواريخ على حد وصف «التليفزيون الفلسطيني» إلى زلزال هز تل أبيب خلال الدقائق الماضية.

وبحسب ما أكدته العديد من الصحف العبرية، فسُمع دوي انفجارات ضخمة إثر اعتراض منظومة القبة الحديدية فوق مستوطنات الوسط والسهل، كما أطلقت الفصائل الفلسطينية العديد من الصواريخ على منطقة غوش دان وتل أبيب والمستوطنات المنخفضة، ومن بين المناطق والمستوطنات التي تم إطلاق ناقوس الخطر فيها: رحوفوت، مزكيريت باتيا، كريات عقرون، نيس زيونا، بير يعقوب، ريشون لتسيون، الرملة، اللد، موديعين والمناطق المحيطة بهم.

الصواريخ تملأ سماء تل أبيب

ونشرت الفصائل الفلسطينية صورًا تظهر فيها الصواريخ وهي تنطلق بكثافة ناحية تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية، وأظهرت اللقطات صواريخ كثيفة حوَّلت السماء إلى لون النيران، نشر التليفزيون الفلسطيني أيضًا خريطة تظهر المناطق التي تعرضت لإطلاق الصواريخ من قِبل الفصائل الفلسطينية.

الصواريخ تثير استغراب المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية

وأثارت الرشقة الصاروخية استغراب المنظمة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وذلك بعد الحديث عن تراجع الأداء العسكري للفصائل الفلسطينية، وتسببت الرشقات الصاروخية في دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وأبعد من ذلك جغرافيًا، ووصلت الرشقات إلى وسط تل أبيب أو ما يعرف بتل أبيب الكبرى، بحسب ما أكدته مراسلة قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت المراسلة أن الترجيحات العسكرية قالت إن هذه الرشقات تدل على تطور لافت للمنظومة الصاروخية للفصائل الفلسطينية، زادت مداها عن 140 كيلومترا.