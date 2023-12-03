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المصريون بالخارج يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ8 دول

كتب:

هانى حسن
09:34 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بانطلاق تصويت المصريين في سيشل وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وناميبيا وجنوب أفريقيا وأفريقيا الوسطى، باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وأصدرت الغرفة المركزية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرها لليوم الثاني عن سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج بمختلف دول العالم.

ورصدت الغرفة المركزية انتظام سير العملية الانتخابية، وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتزايد الإقبال في اليوم الثاني للانتخابات في دول الخليج العربي، خاصة الكويت والسعودية والإمارات وقطر، وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا، كما تلاحظ من خلال متابعي الغرفة صعوبة الأحوال الجوية في بعض الدول الأوروبية، خاصة النمسا وسويسرا وألمانيا، ما أثر على نسبة الإقبال في هذه الدول.

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بقلم هانى حسن