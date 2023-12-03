رابط معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية بالرقم القومي في محافظة سوهاج

ينتهي اليوم الأحد التصويت بالانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، ليبدأ بعد أيام قليلة العرس الانتخابي داخل مصر لاختيار رئيس الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة في كل المحافظات، ما بين تجهيز اللجان العامة والفرعية، ورفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بمختلف القطاعات، وتحديد لجنة كل مواطن.

معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية بالرقم القومي

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريقة معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية بالرقم القومي في محافظة سوهاج، ذلك بالتزامن مع إنهاء الكشوفات النهائية في كل محافظة مع تهيئة المناخ للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ويمكن للمواطنين بمحافظة سوهاج معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية بالرقم القومي في سوهاج من هنا، عبر بوابة الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم الاستعلام عن اللجنة بالنقر على رابط بوابة الهيئة الوطنية للانتخابات ثم اختيار «استعلم عن موقفك الانتخابي» ثم كتابة الرقم القومي، ثم بحث لتظهر البيانات كاملة ومكان اللجنة وتاريخ المشاركة الانتخابية في الدور الأول والثاني حال الإعادة.

3 ملايين مواطن لهم حق انتخابي بسوهاج

وتضم محافظة سوهاج وفقا للواء طارق الفقي محافظ سوهاج 3 ملايين و253 ألف و847 مواطنا، من الناخبين المدرجين بكشوف الانتخابات ممن لهم حق التصويت، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مراكز انتخابية، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.