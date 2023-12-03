المصريون يصطفون أمام قنصلية دبي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

سطر أبناء الجالية المصرية في الإمارات، ملحمة وطنية جديدة لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج 2024، حيث أصر عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في دبي على الحضور قبل بدء موعد التصويت، واصطفوا أمام المقار وهم يرددوا الأغاني الوطنية ويحملون علم مصر، ولوحة رسمها أحد الشباب للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفتحت القنصليات والسفارة المصرية في دبي، أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباح اليوم بتوقيتها المحلي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية.

شباب يحمل لوحة للرئيس السيسي

وتنوعت مشاركة الجالية المصرية بين الشباب والسيدات وكبار السن، كما وفرت السفارة المصرية في دبي جميع التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الليلة التاسعة مساء.