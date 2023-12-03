اتحاد المصريين بالخارج: سفارتنا في الكويت وفرت الإمكانيات للمساعدة على التصويت بسهولة

كشف علاء سليم، أمين الاتحاد العام للمصريين في الخارج، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية للجالية المصرية في الكويت، قائلا إن العملية سارت بشكل جيد، والإقبال اليوم أكبر من الأمس، وهذا ليس غريبًا على أبناء الجالية بالكويت.

الجالية المصرية في الكويت متمساكة

وأضاف «سليم» في مداخلة تليفونية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الجالية المصرية في الكويت تعيش في مساحة جغرافية صغيرة بما يساعدها على التكتل، وهي جالية متماسكة و«عاملة شغل كويس» للحشد ميدانيا وعبر السوشيال ميديا.

وتابع: «الجالية المصرية في الكويت دائما تكون في باكورة الجاليات المصرية في الخارج بنسب المشاركة المرتفع، وفي حشدنا تتم دعوة كل الأسر وأطفالهم وذويهم، بجانب من ليس له صوت انتخابي وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لغرس الثقافة وتشجع على المشاركة».

الترتيبات اللوجستية في السفارة

وأشاد بالترتيبات اللوجستية للسفارة المصرية في الكويت لتيسير عملية التصويت الإجرائية وتقديم كل الدعم للجالية المصرية لتيسير مشاركتها في العملية التصويتية، داعيا المواطنين في الكويت للمشاركة في اليوم الأخير لعملية التصويت، مردفا: «من ضمن عمليات التسهيل التي قامت بها السفارة أن التصويت يستغرق من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ولا يوجد زحام».