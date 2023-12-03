خروج مستشفى ناصر بخان يونس عن الخدمة.. ومخاوف من كارثة إنسانية

قالت منى عوكل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بعنف شديد جنوب قطاع غزة، وتقوم بغلق الطرق الرابطة بين شمال القطاع وجنوبه، وإن الاحتلال يدفع بالمواطنين للنزوح من شمال وشرق القطاع، ويطالب بإخلاء خان يونس، ويصفها بـ«منطقة قتال».

وكشفت عن خروج مستشفى ناصر بخان يونس عن الخدمة، وقالت: «نحن الآن نتحدث عن كارثة، إذا استمر الوضع كما عليه، سوف نكون أمام أعداد كبيرة من الشهداء، وأيضا المرضى الذين لا يملكون أماكن يذهبون إليها لتلقي العلاج».

وتابعت بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «كيسوفيم» بغلاف غزة، ووجود اشتباكات عنيفة بين الفصائل والاحتلال شمال ووسط القطاع، وأن الفصائل تقوم بإطلاق الصواريخ من المناطق التي يتواجد بها جيش الاحتلال، وهي رسائل تطلقها الفصائل بأن المقاومة لم تنته، ونفي فكرة أن الاحتلال يقوم بالقضاء على الفصائل والسيطرة على تلك المناطق.