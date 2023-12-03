سفير مصر بالكويت: «الوطنية للانتخابات» سهلت عملية التصويت لكبار السن وذوي الهمم

قال أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، إنّ السفارة القنصلية هي أكثر منطقة جاذبة للانتخابات، حيث يعيش بها عدد كبير من المصريين، ومن السهل الوصول إلى المقر، سواء بمواصلات عامة أو خاصة، إضافة إلى وجود ساحة انتظار كبيرة.

وأضاف شلتوت، خلال كلمته في مؤتمر للهيئة الوطنية عرضته «إكسترا نيوز»، أنّه جرى حساب وتقدير المدة الزمنية للناخب حيث لا تتجاوز 3 دقائق، ويوجد أكثر من 35 مكتبا يعملون في الوقت ذاته، وبالتالي تسير العملية الانتخابية بمنتهى السهولة.

ووجّه سفير مصر في الكويت، الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على مراعاة الاعتبارات الخاصة بذوي الهمم وكبار السن.