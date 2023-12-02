حملة المرشح حازم عمر: لم نرصد شكاوى بشأن العملية الانتخابية للمصريين في الخارج

يتوافد المصريون المقيمون في الخارج على سفارات وقنصليات مصر؛ للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 التي يتنافس فيها أربعة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

تشكيل غرفة عمليات داخل الحزب

وقال اللواء زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: «شكلنا غرفة عمليات داخل الحزب لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج لمتبعة سير العملية الانتخابية ورصد كافة الأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية».

وأوضح «الشقنقيري»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو خروقات حتى الآن، وجميع اللجان فتحت أبوابها لاستقبال أبناء الجالية المصرية في موعدها المحدد دون أي تأخير أو تمادي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: «الحملة شكلت غرف عمليات في جميع محافظات مصر استعدادا لانتخابات الداخل المنتظر انطلاقها خلال الأيام المقبلة».