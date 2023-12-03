في زمن قياسي.. إقبال كثيف من جالية مصر بالنمسا على التصويت بانتخابات الرئاسة

شهدت السفارة المصرية في فيينا، اليوم الأحد، إقبالاً كبيراً من الجالية المصرية في النمسا، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ توافد العديد من المواطنين في حافلات من مختلف المقاطعات النمساوية، على الرغم من أن اليوم هو اليوم الأخير للانتخابات.

ووفقًا لخالد أبو بكر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في العاصمة النمساوية فيينا خلال تغطيته لـ الانتخابات الرئاسية 2024 إنَّ العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، ويذهب الناخب للإدلاء بصوته في وقت قياسي جدًا، لا يتعدى الدقيقة، مما أدى إلى تسهيل العملية الانتخابية.

وأضاف «أبو بكر» أن المصريين في فيينا، سطروا ملحمة كبيرة، وجاءوا من المقاطعات البعيدة للإدلاء بصوتهم، إذ أن فيينا فيها فرع واحد فقط للتصويت في سفارة فيينا.

وأوضح أنَّ المصريين في النمسا، يحرصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، إذ أنهم يشعرون بالانتماء إلى وطنهم الأم، ويرغبون في المشاركة في صنع مستقبله.