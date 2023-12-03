تدريبات مكثفة للفتيات في مشروع «ألف بنت ألف حلم» بمراكز شباب الأقصر

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، التدريبات الأسبوعية لمشروع ألف بنت ألف حلم بالمحافظة، والذي ينفذ داخل مراكز شباب طيبة العوامية، والسلام بإسنا، المريس، الحسينات، والذي يساهم في نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات، ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعيا.

اكتشاف المواهب في رياضة كرة القدم

ويساهم المشروع في اكتشاف المواهب في رياضة كرة القدم بين أوساط الفتيات، للعمل على إعدادهن وصقل مهاراتهن ليكن نواة للأندية والمنتخبات الوطنية، إذ تشارك به الفتيات من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، والراغبات في الانضمام لتعلم مهارات رياضة كرة القدم.

الاهتمام برياضة المرأة

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي تلعبه وزارة الشباب والرياضة من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، إذ يجري تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب، وكيل الرياضة بالمديرية، وصلاح عز، مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمود صابر، منسق المشروع.