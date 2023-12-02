كورنيش البر الغربي متنفس جديد للمواطنين في الأقصر.. حدائق على مساحة 5 آلاف متر

على مدى عقود طويلة وأهل البر الغربي في محافظة الأقصر يأتون إلى كورنيش الأقصر في الضفة الشرقية للنيل، للتنزه ولقضاء العطلات والأعياد، فالكورنيش هو المتنفس الرئيس للمواطنين، ولكنه يكون مزدحمًا بشدة في العطلات والأعياد.

ممشى عالمي

ولكن قاربت هذه المعاناة على النهاية واقترب تحقيق حلم أهل البر الغربي في افتتاح كورنيش البر الغربي بمدينة القرنة، وإقامة ممشى عالمي غرار نظيره في الضفة الأخرى، وكذلك إنشاء منتزهات وحدائق على طول الكورنيش، ولن يضطروا لعبور النيل للاستمتاع بقضاء العطلات.

مسرح مكشوف

وقال المهندس أسعد مصطفى، مدير المشروع، إن مشروع كورنيش البر الغربي الجديد يتضمن إقامة ممشى عالمى على غرار ممشى أهل مصر، وسيكون بطول 900 متر، وسيضم متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، وإنشاء ساحات انتظار للحافلات السياحية، ولدعم الفن أيضا سيتم إنشاء مسرح مكشوف، إلى جانب العديد من المطاعم والكافتيريات وأماكن للجلوس وبرجولات خشبية، وسيشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، والمراكب الشراعية.

تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 مترًا، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر كما سيتم إنشاء مطعمين ونافورة مائية أمام المطاعم بمساحة 154مترًا مربعًا، و 9 بازارات سياحية، بالإضافة إلى عمل أرضيات بمسطح 21500 متر مربع تتكون من تشكيلات من الرخام التريستا والخرسانة المطبوعة و البازلت و الرخام الأحمر رويال، و لراحة المواطنين سيتم إنشاء 17 برجولة خشبية و51 مقعد خشبى تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وأيضا عمل 80 مقعد معدنى بألواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش.

مسطحات خضراء

وسيشمل المشروع زراعة مسطحات خضراء عبارة عن نجيلة بمسطح حوالي 4400 متر، بالإضافة إلى زراعة نباتات من نوعيات مختلفة تتناسب مع اجواء المحافظة وهوية المكان، والمشروع ضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء المتنزهات والحدائق، لخلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية لمحافظة الأقصر.