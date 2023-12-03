«التنسيقية»: السيدات والشباب يتصدرون لجان الانتخابات الرئاسية بالسعودية

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشهد توافد أبناء الجالية المصرية في السعودية على مقر السفارة والقنصلية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج، بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتصدرت السيدات والشباب مشهد الناخبين، رافعين أعلام مصر، ورددوا الهتافات الوطنية و«تحيا مصر»، مؤكدين سعادتهم بالمشاركة في التصويت والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

وبدأت عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية الجمعة الماضية، ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.