تقديم خدمات طبية لـ134 شخصا بالمجان خلال قافلة في 4 قرى بالزقازيق

ضمن جهود التحالف الوطني، نفذت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق استهدفت توقيع الكشف الطبي على 134 مريضا من غير القادرين بقرى النخاس وأم الزين والبيوم و بني شبل بمركز الزقازيق فى محافظة الشرقية.

القافلة الطبية شملت تخصصات مختلفة

وأكد المحاسب عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان القافلة الطبية تضمنت توقيع الكشف الطبي على عدد (134) مريض بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

اجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.