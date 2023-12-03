«الأرثوذكسية» تطلق حملة «كن إيجابيا» لتشجيع الأقباط على المشاركة بالانتخابات

عقدت لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤتمرها السنوي تحت عنوان «كن إيجابيا»، والذي خصصته للتشجيع على مشاركة أبناء الكنيسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد المشاركون في المؤتمر على أن المشاركة حق وواجب لكل مواطن، وأن الكنيسة تدعم المشاركة والإيجابية في كل المناسبات والاستحقاقات التي تصب في معين بناء الوطن.

وتضمن المؤتمر ورش عمل تم خلالها مناقشة كيفية دعم المشاركة وطرق التوعية بأهمية الانتخابات، إذ خلص إلى عدد من التوصيات أبرزها، أهمية مشاركة الجميع في عملية التوعية بأهمية الانتخابات، والعمل على تشجيع الشباب وعدم الارتكان إلى السلبية، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في القيام بدورهم في عملية التصويت، وتنظيم لقاءات وندوات للتعريف بدور كل مواطن في المشاركة في كل الفعاليات الوطنية.

كما دشن أعضاء المؤتمر هاشتاج للتشجيع على المشاركة، وهو :#كن_ايجابي_انتخب.