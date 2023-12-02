أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخارج يشاركون في الانتخابات الرئاسية

شهدت السفارات والقنصليات المصريّة في الخارج، مشاركة واسعة لأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت أمس الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل.

مشاركة كهنة الكنيسة بالخارج في الانتخابات الرئاسية

رصد المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشاركة أبناء الكنيسة في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية.

في القدس، أدلى الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي، وبعض الآباء رهبان دير السلطان بالقدس، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية برام الله.

وفي مدينة برشلونة الإسبانية، شارك الراهب القس مقار الأنبا بولا، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا، وأبناء الكنيسة ذاتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة مدريد.

وفي مدينة ثيربيرا بإسبانيا، شارك الراهب القمص رويس الأنبا بولا كاهننا، والمسؤول عن كنيسة القديسين القوي، الأنبا موسى والأنبا برسوم العريان، وكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة ليريدا، وأبناء الكنيستين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وفي الأردن، صوت كاهنينا وأبناء الكنيسة القبطية في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية.

وفي بدبلن عاصمة أيرلندا، صوت الراهب القمص رويس الأنبا رويس، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس، وبعض أبناء الكنيسة ذاتها في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمقر السفارة المصرية.

وفي إمارة العين، أدلى كاهنا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومعهم عدد من أبناء الكنيسة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي قطر شارك كاهني الكنيسة وأبناء الكنيسة، في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأدلى الأنبا مينا، أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، والأنبا بولس، أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، بصوتيهما بالانتخابات الرئاسية، بالسفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا.