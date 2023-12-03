الجالية المصرية في الإمارات تحتفل بثالث أيام الانتخابات بالطبل والمزمار

شهد اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية للمصريين بالإمارات، إقبالا كثيفا من الجالية المصرية على مقر اللجان الانتخابية بالسفارة المصرية في دبي، حاملين الأعلام ومرددين «تحيا مصر»، وذلك على أنغام المزمار والطبل البلدي.

إقبال المصريين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وقال محمد نويرة، منسق حملة «مواطن في دولة الإمارات»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعضاء الجالية المصرية بالإمارات، اليوم، بختام فعاليات الماراثون الانتخابي، حرصوا على إظهار الهوية المصرية بالطبل والمزمار البلدي من التراث الصعيدي المصري.

اصطحاب الأطفال للمشاركة في الانتخابات

وفي تأكيد منهم على هويتهم المصرية ووقوفهم دائما بجانب بلدهم، شاركت مختلف طوائف الشعب المصري بالإمارات في الانتخابات، منذ يومها الأول، وحرص الناخبون على اصطحاب أسرهم وأطفالهم للإدلاء بأصواتهم، حاملين أعلام مصر.